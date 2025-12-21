Lazio, l’emergenza è ancora presente! Torna Zaccagni ma non ci sarà Guendouzi: le ultimissime

Lazio, emergenza senza fine per i biancocelesti: rientra Zaccagni ma Guendouzi salta l’Udinese. Tutti i dettagli

L’emergenza in casa Lazio non accenna a diminuire. Il pareggio senza reti contro la Cremonese non ha portato sollievo a Sarri, che continua a fare i conti con una rosa ridotta. Contro l’Udinese rientrerà Zaccagni, dopo aver scontato la squalifica rimediata a Parma, ma mancherà Guendouzi: il francese, diffidato, è stato ammonito e ha così chiuso il suo 2025.

La stessa sorte tocca a Basic, fermato per due giornate dopo il rosso del Tardini e atteso nuovamente in campo solo a gennaio contro il Napoli, salvo esiti sorprendenti dal ricorso della società. A queste assenze si aggiungono quelle di Rovella, ancora in recupero dall’operazione per la pubalgia, di Isaksen, non ancora ristabilito, e di Dia e Dele‑Bashiru, entrambi impegnati in Coppa d’Africa. Una situazione che lascia Sarri con pochissime alternative, soprattutto in mezzo al campo.

Qualche buona notizia arriva dal pieno recupero di Romagnoli e Noslin, che avevano accusato problemi influenzali. La Lazio proseguirà la preparazione durante la settimana di Natale, con l’ultima rifinitura prevista per venerdì mattina, quando Sarri definirà le scelte tattiche in vista della delicata trasferta di Udine.

