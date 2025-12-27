Lazio in piena emergenza a Udine: Sarri pronto a rilanciare Belahyane per tamponare il vuoto a centrocampo

Lazio a ranghi ridotti contro l’Udinese: Sarri recupera Belahyane e lo ripropone per far fronte all’emergenza in mediana

Maurizio Sarri chiude il 2025 in silenzio, provato da mesi complicati e da un’emergenza continua. A Udine dovrà fare i conti con assenze pesanti, soprattutto in mezzo al campo: le squalifiche di Guendouzi e Basic, come riportato dal Corriere dello Sport, lo costringono a reinventare Belahyane nel ruolo di mezzala pur di non abbandonare il suo 4-3-3, una scelta più obbligata che convinta.

Fin dall’inizio della stagione il tecnico ha dovuto ricostruire la squadra pezzo dopo pezzo, tra infortuni, squalifiche e giocatori recuperati in extremis. La difesa è finalmente al completo, ma il centrocampo resta ridotto all’osso, con il giovane Farcomeni unica alternativa. In attacco rientra Zaccagni, mentre il tridente con Castellanos e Cancellieri viene confermato; Noslin rappresenta una soluzione da utilizzare a partita in corso.

Nonostante le difficoltà, Sarri è riuscito a dare solidità alla Lazio: nel 2025 sono arrivati 14 clean sheet, uno dei migliori dati degli ultimi anni. Il vero problema resta però la produzione offensiva, con troppe trasferte senza gol e ben 14 pareggi in campionato. La difesa tiene, ma i limiti tecnici di centrocampo e attacco pesano, rendendo complicato trasformare le buone prestazioni in vittorie.

