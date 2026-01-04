Lazio, emergenza senza fine per Sarri: Noslin e Marusic ko, situazione delicata a Formello

Lazio, continua l’allarme per Sarri: out Noslin e Marusic, il punto completo da Formello. Le ultimissime notizie

Il 2026 della Lazio parte in salita: la sconfitta contro il Napoli e le due espulsioni hanno complicato ulteriormente il quadro. Noslin e Marusic saranno sicuramente assenti nella sfida infrasettimanale contro la Fiorentina, mentre per il montenegrino c’è il rischio di uno stop anche contro il Verona, in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo.

Sarri deve fare i conti con diverse emergenze, soprattutto in attacco. Oltre agli squalificati, mancheranno anche Patric — fermato da un problema al polpaccio che lo terrà fuori circa venti giorni — e i nazionali Dia e Dele‑Bashiru, impegnati in Coppa d’Africa. Restano da valutare le condizioni di Vecino, assente a causa della febbre.

Una nota positiva arriva dalla panchina, dove si sono rivisti Rovella, finalmente recuperato dopo l’operazione per la pubalgia, e Hysaj, nuovamente inserito in lista. La squadra tornerà subito al lavoro per preparare le prossime scelte di formazione: la rifinitura è fissata per martedì pomeriggio.

