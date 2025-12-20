Lazio in piena emergenza contro la Cremonese: Sarri pesca dalla Primavera e convoca due talenti del 2006

Lazio in piena emergenza verso la Cremonese: Sarri chiama due talenti della Primavera per sopperire alle assenze

L’emergenza costringe Maurizio Sarri ad attingere alla Primavera. La Lazio arriva alla sfida con la Cremonese con gli uomini contati e ben sei assenze, motivo per cui il tecnico ha deciso di convocare due giovani per completare la panchina.

All’Olimpico mancheranno Rovella e Isaksen, entrambi ai box per infortunio, oltre a Dele-Bashiru e Dia impegnati in Coppa d’Africa. A loro si aggiungono Zaccagni e Basic, squalificati dopo le espulsioni rimediate contro il Parma, con il croato fermato per due giornate.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri ha quindi inserito tra i convocati Saná Fernandes e Farcomeni, entrambi classe 2006, che per questo motivo non hanno preso parte alla gara della Primavera di Punzi contro il Parma.

