Lazio: ecco quando ci saranno i sorteggi dei Quarti in caso di passaggio del turno

In caso di passaggio del turno, i tifosi della Lazio saranno ansiosi di conoscere i sorteggi dei quarti di finale

Sarà una partita importante quella di domani sera tra Bayern Monaco e Lazio, con i biancocelesti di Sarri che dovranno fare di tutto per non perdere il gol di vantaggio e ottenere il pass per i Quarti di Finale.

In caso di qualificazione al prossimo turno, i sorteggi per i Quarti di Champions League si terranno venerdì alle ore 12:00.