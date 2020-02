Lazio, ecco la nuova missione del Sergente Milinkovic VIDEO

Lazio, Milinkovic realizza un gol impossibile e parla di nuova missione compiuta con un video sul suo profilo Instagram

«Nuova missione del #Sergente è fare goal impossibile! MISSIONE COMPIUTA ✅🦅» così Sergej Milinkovic dopo aver realizzato un gol impossibile durante l’allenamento di oggi a Formello. Il biancoceleste tira il pallone dall’altra parte della rete e indirizza il tiro direttamente in porta. Una nuova prodezza del Sergente che dispensa giorno dopo giorno la sua potenza e le sue abilità. Che sia di buon auspicio per il match contro l‘Inter? Speriamo che Milinkovic sia ancora di più motivato a giocare contro i nerazzurri vista anche lo stop forzato, per squalifica, nello scorso match contro il Parma. Ecco il video sul suo profilo Instagram: