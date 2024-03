Lazio: ecco il bilancio contro le squadre tedesche in Europa

Ecco il bilancio della Lazio contro le squadre tedesche in Europa, in vista del match di domani contro il Bayern Monaco

La Lazio è scesa in campo contro squadre tedesche in 19 occasioni in Europa, con un bilancio di 8 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Il Bayern Monaco invece, ha collezionato ben 50 precedenti contro squadre italiane, vincendo 22 volte, a fronte di 19 sconfitte e 9 pareggi. Domani sera sarà la squadra di Tuchel a dover ribaltare il risultato, che al momento vede qualificati al prossimo turno i biancocelesti di Sarri