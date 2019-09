Lazio, è tempo di vigilia: la squadra in viaggio verso Ferrara – FOTO&VIDEO

La Lazio è in viaggio verso Ferrara per il match con la Spal: sui profili social ufficiali della club sono stati pubblicati foto e video

Lazio Spal / La Lazio, dopo la pausa del campionato per dare spazio alle Nazionali, è pronta a tornare in campo. Lo farà domani al Paolo Mazza di Ferrara dove, alle 15, è in programma il match contro la Spal. La squadra guidata da Simone Inzaghi, a poche ore dal termine della conferenza stampa, si è recata alla stazione Termini di Roma per iniziare il viaggio verso la città emiliana, che si concluderà nel tardo pomeriggio. Di seguito, foto e video pubblicati dal club sui propri canali social ufficiali: