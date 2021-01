Lazio e Roma senza tifosi, ma non senza scenografie

Lazio e Roma giocheranno il derby senza tifosi, ma il GOS potrebbe autorizzare scenografie permanenti. Oggi la riunione

Lazio e Roma si apprestano a vivere un derby storico: il primo di venerdì, ma soprattutto il primo senza pubblico. Le due tifoserie – vero nucleo pulsante della stracittadina – non potranno accompagnare le squadre in campo, ma lo spettacolo potrebbe non mancare sugli spalti.

Come riferito da Sportmediaset, infatti, ai supporters potrebbe essere concesso di creare delle scenografie permanenti nei 90 minuti del match: oggi pomeriggio si riunirà il Gruppo Operativo Speciale per capire se questa eventualità sarà concretizzabile.