Lazio, è CiroMania: ecco tutti i numeri del bomber

Lazio, Ciro Immobile è inarrestabile e i suoi numeri sono aumentati dopo la tripletta alla Sampdoria come riportato dal Corriere dello Sport

E’ sempre più King Ciro: partita dopo partita Ciro Immobile sta regalando emozioni ai suoi tifosi e infrangendo i suoi stessi record. Come riporta il Corriere dello Sport, con la tripletta rifilata alla Sampdoria, il numero 17 biancoceleste ha segnato 23 gol in campionato in 19 partite. Solo un giocatore ne ha realizzati di più dopo 19 gare in Serie A: Angelillo nel 1958/59 (24). Dal 2017 solo Messi (21) ha realizzato più di due gol a partita di Ciro Immobile (18) nei 5 maggiori campionati europei. Higuain, nell’annata delle 36 reti, a metà campionato aveva segnato 18 volte. Con i tre gol di ieri, Immobile conta 200 reti in carriera, 90 in Serie A con la Lazio, 112 in tutte le competizioni con l’Aquila sul Petto. Insegue Giorgio Chinaglia a quota 122 gol in biancoceleste.