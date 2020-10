Il centrocampista viene osannato nel suo Paese dopo le ultimi prestazioni in Nations League.

Sergej Milinkovic, centrocampista della Lazio, è sempre più l’uomo del momento in Serbia. Così si legge nell’edizione romana odierna de Il Corriere dello Sport. Un vero e proprio “eroe nazionale”, come sottolineato in un tweet di qualche giorno fa addirittura dalla Uefa, dopo la doppietta realizzata contro la Norvegia e il gol segnato alla Turchia.