Lazio ed E Binance, arriva una nuova iniziativa – FOTO

Arriva una nuova iniziativa che nasce dalla partnership tra Lazio ed E Binance e che prevede anche un premio molto importante.

A lanciarla è stata la società biancoceleste, che, sui canali social, ha dato il via a un nuovo sondaggio. I tifosi questa volta potranno scegliere la canzone che sarà lanciata nel riscaldamento di Lazio-Empoli.

📣 Ready, Set, Vote

Ticket Giveaway

🔸Get your LAZIO #BinanceFanTokens ready

🔸Choose S.S. Lazio's warm up song via Fan Voting

🔸Win a pair of Lazio Vs Empoli tickets

🔸Celebrate with the team in Serie A on 6th January 2022

Sign up on @binance ➡️ https://t.co/jePYIahU74 pic.twitter.com/mHveghxnyN

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 23, 2021