Lazio e Atalanta, quale differenza? Sarri: «Loro comprano giocatori da 25 milioni e noi no»

Sarri, il tecnico biancoceleste ha parlato in conferenza stampa delle differenze tra Lazio e l’Atalanta riguardo il calciomercato

Alla vigilia della delicata sfida casalinga contro l’Atalanta di domani, in conferenza stampa Sarri ha analizzato le differenze tra le due squadre soffermandosi in particolar modo sul calciomercato

PARAGONE LAZIO-ATALANTA – «Il gap è dovuto al fatto che per 3 anni ha fatto la Champions e ha incassato più 100 milioni in più rispetto al solito, per questo ha potuto comprare giocatori da 25 milioni. Le due squadre si sono equivalse in stagione, un punto in classifica di differenza adesso è ininfluente. Domani sarà una bella opportunità anche se nulla può essere definitivo»