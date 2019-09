Lazio, duecento volte in Europa! Ottava partecipazione per Lotito

Quella di domani contro il Cluj sarà la duecentesima partita europea per la Lazio: ottava partecipazione per il presidente Lotito

L’Europa League è diventata per la Lazio una vera tradizione. I biancocelesti, scrive il Corriere dello Sport, sono l’italiana con più partecipazioni alla seconda competizione europea. Quella di domani contro il Cluj sarà la duecentesima partita europea dei capitolini. Inizierà, così, una nuova avventura per il club guidato da Claudio Lotito, arrivato alla sua ottava partecipazione. Il numero uno della Lazio, che ha esordito in Europa League nel 2009/10, arriverà a toccare quota 90: 70 sono le sfide giocate dai biancocelesti in questo torneo, 10 le presenze in Champions, 6 in Coppa Uefa, 4 in Intertoto. L’obiettivo è quello di arrivare a 100 già in questa stagione: basterebbe passare il girone ed i sedicesimi di finale, raggiungendo gli ottavi. Un traguardo ampiamente alla portata della squadra, che tutti si augurano possa essere raggiunto e superato. L’obiettivo rimane lo stesso, ma la Champions passa anche dall’Europa League…