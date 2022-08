Lazio, due settimane al via: ecco il programma di Sarri fino al Bologna

Mancano due settimane al via della stagione ufficiale della Lazio: ecco il programma stilato da Sarri

Mancano due settimane al via della stagione ufficiale della Lazio. Lo sguardo è già rivolto al debutto con il Bologna, fissato il 14 agosto all’Olimpico. Quattordici giorni all’esordio, Sarri cerca brillantezza e convinzione, obiettivi da inseguire a partire da domani, giorno del nuovo raduno a Formello. Appuntamento alle 16, un paio d’ore dopo verrà svolta la seduta di ripresa.

Le sgambate nel centro sportivo andranno avanti fino a venerdì 5 agosto, quando la squadra partirà verso la Spagna dove il giorno dopo (il 6 agosto alle ore 20) giocherà contro il Valladolid all’Estadio Municipal José Zorrilla. La Lazio si contenderà coi padroni di casa il Trofeo Ciudad de Valladolid. Sarri ha programmato una seduta al giorno, sempre di pomeriggio, fino a giovedì. I giocatori, di mattina, svolgeranno comunque alcuni test. Venerdì, invece, la rosa effettuerà l’allenamento in mattinata proprio per affrontare il successivo viaggio in Spagna.