Lazio, due biancocelesti nella Top 11 di Whoscored – FOTO

Ormai è un appuntamento fisso quello con la Top11 di Whoscored. Archiviata la 12^ giornata di Serie A, ecco stilata la formazione coi migliori giocatori dell’ultimo turno: a spiccare ci sono amche due giocatori della Lazio. I biancocelesti sono stati protagonisti di una roboante vittoria contro il Lecce, ma per il portale di statistiche ad essersi distinti sono Acerbi e Correa. Il primo è stato fondamentale nel lavoro d’impostazione, l’altro a rompere la difesa avversaria siglando due reti. Tra gli altri, ci sono anche: Gagliolo, de Vrij, Orsolini, Belotti, Nainggolan, Kluivert, Berezynski e Cigarini.

