Nessun ricorso per la rete annullata contro la Lazio

Il Lecce ha deciso: non presenterà ricorso per la partita persa contro la Lazio, nella quale, secondo le dichiarazioni del presidente Sticchi Damiani, l’arbitro Manganiello avrebbe dovuto far ripetere il rigore calciato da Babacar, respinto da Strakosha e poi ribattuto in rete da Lapadula (gol però annullato poco dopo). Come riporta Gazzetta.it, la società salentina preferisce collaborare per eliminare ogni incertezza nell’applicazione delle regole e attende l’incontro del 19 novembre tra Aia, Can e club di Serie A per sottoporre l’analisi del caso.