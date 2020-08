Lazio, dubbi sul ritorno in campo di Lulic

Lazio, preoccupa ancora Lulic. Il capitano non è partito alla volta di Auronzo di Cadore per il ritiro della squadra

Dopo le operazioni alla caviglia, prosegue il calvario di capitan Lulic che non è partito per il ritirodi Auronzo con Lazio. Il suo rinnovo di un anno è già depositato, ma rimangono forti dubbi sul suo ritorno in campo. Migliora invece Leiva, ma la verità definitiva sul suo ginocchio arriverà dai prossimi allenamenti ad Auronzo.

Al momento – si legge su Il Messaggero – è scongiurata una nuova operazione, una volta seguito il giusto protocollo. A maggio erano stati fatti gravi errori nella riabilitazione dopo l’intervento. Adesso sono state prese tutte le precauzioni al riguardo.