Lazio, 21 anni fa il dramma di Rosario Aquino: morì anche lui d’incidente

Quello di Daniel Guerini non è l’unico dramma legato alla Lazio Primavera. A tornare in mente è la morte di Rosario Aquino.

La morte di Daniel Guerini ha senza alcun dubbio sconvolto il mondo Lazio. Al 19enne della Primavera biancoceleste è stato fatale un incidente stradale, avvenuto nella serata del 24 marzo. Ma ecco che, tornando indietro con i pensieri, sono sicuramente tante le tragedie tinte di bianco e di celeste.

Nella giornata di oggi non può non essere essere tornata in mente la scomparsa di Mirko Fersini, morto a 17 anni nel 2012 anch’egli dopo un incidente stradale. Quest’ultimo all’epoca era una stella degli Allievi Nazionali, allenati in quegli anni da Simone Inzaghi. Ma il 25 marzo cade l’anniversario della morte di Rosario Aquino, anche lui giocatore della Primavera.

Una tragica coincidenza, visto che anche il nativo di Torre Del Greco ha pagato a caro prezzo un incidente stradale. Era il 25 marzo del 2000 quando ha perso la vita, proprio qualche mese dopo aver realizzato un grande piccolo sogno: essere aggregato alla prima squadra. E tra l’altro non in una partita come le altre, ma nella finale di Supercoppa contro la Juventus, vinta poi da capitolini. Una carriera stroncata sul nascere, come quella di Daniel Guerini. Rosario era un attaccante di cui si diceva un gran bene, ma il suo talento è svanito ancor prima di poter esser espresso.