Lazio, dopo le feste vertice dirigenziale a Formello

Al rientro dalle vacanze si farà il punto sul proseguo della stagione: mercato e non solo all’ordine del giorno sull’agenda della Lazio

Stanno per esaurire i giorni di riposo a disposizione della Lazio: ci sono altri mesi impegnativi da organizzare e un posto in Champions da conquistare.

Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport di oggi, al ritorno al lavoro sul campo coinciderà anche la ripresa delle operazioni nell’ufficio del presidente: è previsto un vertice dirigenziale per programmare il mercato, più in uscita che in entrata, ed il resto della stagione. Serve organizzazione per rimanere nelle posizioni alte della classifica, dove la Lazio ha dimostrato di meritare di stare.