Dopo la vittoria nell’amichevole contro la Triestina, la Lazio si è riunita per la classica cena di squadra prima della fine del ritiro

Dopo la convincente vittoria in amichevole contro la Triestina, la Lazio si è riunita in quel di Auronzo per la classica cena di squadra prima della fine del ritiro.

Immobile tra i più acclamati: nell’aria si respira un bellissimo clima che fa ben sperare per l’inizio della stagione.