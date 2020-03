Lazio, domenica di riposo ma non per Acerbi e Marusic FOTO

La Lazio ha un giorno di riposo. Ma il relax non è per tutti: Acerbi e Marusic, infatti, sono a Formello per allenarsi

Un giorno di riposo per la Lazio. La squadra di Inzaghi oggi si dedicherà al relax, in attesa di scoprire il risultato di Juventus-Inter. Non tutti, però, si sono fermati: sul campo di Formello, infatti, qualcuno lavora per ritrovare il massimo della forma. Come Acerbi e Marusic che si sono presentati per una sessione di allenamento: i due, reduci entrambi da qualche problema fisico, hanno puntato l’Atalanta per il ritorno sul rettangolo di gioco.