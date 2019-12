Lazio, domani la squadra si allenerà di mattina

In preparazione alla finale di Supercoppa Italiana, la Lazio continua la sessione di allenamenti a Formello

Juventus-Lazio si avvicina e continua la preparazione dei biancocelesti.

Dopo la serata di festa di ieri, oggi i ragazzi di Inzaghi hanno ripreso gli allenamenti nel pomeriggio con una sola sessione. Domani la squadra si ritroverà nel quartier generale biancoceleste per svolgere l’ultima seduta prima della partenza verso il Marocco. L’appuntamento in campo è per le ore 10:00, come comunica la Lazio attraverso il proprio sito ufficiale, poi gli allenamenti continueranno a Riyad.