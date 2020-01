Lazio, domani doppia seduta di allenamenti

In vista di Lazio Spal, Inzaghi vuole i suoi pronti mentalmente e fisicamente. Per questo domani la squadra si allenerà tutto il giorno

La Lazio ha archiviato il derby di domenica e pensa già alla gara contro la Spal. Oggi la squadra ha iniziato la preparazione in vista della 22^ giornata di Serie A, ma Inzaghi vuole accertarsi che i suoi siano pronti mentalmente e fisicamente.

Prestazioni come quelle contro la Roma, non devono essere più ripetute e per questo il mister ha indetto una doppia seduta per la giornata di domani, come riporta il comunicato della società sul sito ufficiale. All’andata i biancocelesti sono caduti a Ferrara e per questo domenica non saranno ammessi scivoloni.