Lazio, domani alle 14:00 la conferenza stampa di mister Inzaghi

Domani a Formello Inzaghi presenterà la sfida tra Lazio e Bologna in programma sabato pomeriggio all’Olimpico

Come di consueto, prima di ogni partita, il tecnico della Lazio si concede ai cronisti per qualche domanda in vista della gara del weekend.

Questo turno, i biancocelesti affronteranno il Bologna ritrovando come avversario il grande Mihajlovic. Le aquile arrivano alla sfida con l’umore molto alto seppur decimati da qualche acciacco fisico. Simone Inzaghi, come comunica la società tramite il proprio sito web, sarà a disposizione dei cronisti nella sala stampa di Formello alle ore 14:00 per rispondere alle domande in vista della partita di sabato alle 15:00.