Lazio, domani amichevole di allenamento con la Primavera

La Lazio non abbassa la guardia ed è già a lavoro per la gara contro l’Atalanta: domani ci sarà un’amichevole contro la Primavera

Nonostante questa settimana la Lazio non giocherà in Serie A, Inzaghi non può permettere che la sua squadra abbassi la guardia e perda il ritmo partita.

Lo Scudetto è ad un passo ed ora nessuno si può tirare indietro, per questo è stata organizzata per domani alle 10:00 una partita amichevole con la Primavera di Menichini, come comunicato sul sito ufficiale, anch’essa ferma per il virus che sta bloccando il paese. La Lazio non ha nessuna voglia di rilassarsi nonostante lo meriterebbe: questo vuol dire avere la mentalità vincente.