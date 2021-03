Lazio, il divario di rendimento rispetto allo scorso anno si allarga

A questo punto del campionato la Lazio dell’anno scorso aveva 62 punti: +19 rispetto al cammino di quest’anno

Alla fine della ventiseiesima giornata della passata stagione la Lazio di Inzaghi aveva vinto contro il Bologna (2-0), raggiungendo i 62 punti, a -1 dalla Juventus prima in classifica. Altra annata, altra storia: seppur con una partita in meno (Lazio-Torino), la Lazio è oggi settima in classifica con un bottino di 43 punti.

Il divario rispetto allo scorso anno è netto: 19 punti tracciano la differenza dalla Lazio straordinaria del pre-lockdown a quella abulica di questo periodo.