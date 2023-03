Lazio, dimissioni Bianchessi: ecco chi potrebbe essere il sostituto. Il nome pensato da Angelo Fabiani è un ex Pescara

Come riporta Il Messaggero la Lazio sarebbe in cerca del sostituto di Mauro Bianchessi come Responsabile del Settore giovanile, e il nome pensato da Angelo Fabiani sarebbe quello dell’ex Pescara Luca Matteassi.

La decisione finale spetterà a Lotito che deciderà i ruoli dirigenziali, è probabile che si aspetti fine stagione con Fabiani e Tare in attesa.