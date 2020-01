Lazio, occhio ai diffidati in vista del derby

Sabato la Sampdoria e poi il derby: la Lazio deve fare attenzione ai cartellini visto che in tre sono nella lista dei cattivi

Delle volte commettere un fallo e prendere l’ammonizione è necessario, quasi obbligatorio per aiutare la squadra ma altre volte si può benissimo evitare di essere iscritti sul taccuino dell’arbitro.

La Lazio, per uno o per l’altro motivo, rischia di perdere alcuni giocatori in vista del derby, essendo sulla lista dei cattivi e rischiando la diffida. Contro la Sampdoria Acerbi, Radu e Cataldi dovranno comportarsi bene per non rischiare di essere assenti alla partita più calda della stagione: il derby della Capitale.