Lazio, diffidati tutti “salvi” per la Supercoppa

Lazio, nessun ammonito ieri tra i diffidati a rischio per la Supercoppa italiana che si giocherà il 22 dicembre contro la Juventus

Una vittoria bellissima e sofferta. Una vittoria da Lazio quella di ieri sera a Cagliari che permette alla squadra di Inzaghi di consolidare il terzo posto e di avvicinarsi ancora di più alla vetta della classifica.

Tra una settimana c’è la Supercoppa e il rischio di ieri è che i diffidati potessero prendere un’ammonizione che li avrebbe costretti a rimanere ai box. Per fortuna della Lazio nessuno dei quattro, Acerbi, Leiva, Parolo e Lulic ha preso un cartellino giallo e per questo saranno a disposizione per il match del 22 dicembre contro la Juventus.