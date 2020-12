Lazio, differenziato per Acerbi e Leiva. Anche Muriqi in gruppo

In vista di Lazio-Napoli, a Formello va in scena il penultimo allenamento. Inzaghi ritrova Acerbi e Leiva in campo, Muriqi in gruppo

Lavoro differenziato per Acerbi e Leiva. Muriqi di nuovo in campo. La seduta di allenamento di oggi si apre così per mister Inzaghi: con due buone notizie in vista di Lazio–Napoli. I primi due proveranno a strappare il pass per la gara di domenica dell’Olimpico, mentre Fares si rivedrà solo nel 2021 per uno stiramento al polpaccio.

A Formello, non sono andate ancora in scena le prove tattiche ma al centrocampo dovrebbe essere confermato il trio di Benevento con Escalante, Luis Alberto e Milinkovic. In difesa, aperto il ballottaggio tra Patric ed Hoedt; davanti ancora tandem Correa–Immobile.