Lazio, la difesa di Sarri è un muro invalicabile! Ben due difensori biancocelesti sono tra i top del weekend – FOTO

Lazio, la difesa fa la differenza: Provedel inseriti nella squadra della settimana dopo le sfide con Atalanta e Juve

La vittoria della Lazio contro la Juventus, maturata domenica sera, porta la firma di un collettivo solido e compatto. La squadra di Maurizio Sarri ha costruito il successo partendo dalla fase difensiva, curata nei minimi dettagli dall’allenatore, e ha poi trovato il colpo da copertina con Toma Basic: il croato, con un sinistro preciso dalla distanza, è tornato al gol regalando a sé stesso e ai tifosi una serata da protagonista.

Se l’acuto di Basic ha acceso l’Olimpico, altrettanto decisivo è stato il lavoro della retroguardia. I quattro punti raccolti nelle sfide contro Atalanta e Juventus sono infatti figli di una solidità che ha permesso di mantenere inviolata la porta biancoceleste.

Non sorprende, dunque, che nella squadra della settimana stilata da WhoScored figurino due interpreti del reparto arretrato: il portiere Ivan Provedel, premiato con un eccellente 8.16, e Adam Marušić, valutato 7.02.

