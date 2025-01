Lazio, il dato che preoccupa: la difesa non è più una sicurezza. Quella statistica negativa post derby fa riflettere

Lazio, c’è un dato che preoccupa dopo la sconfitta contro la Roma nel derby di ieri sera. Una statistica negativa per i biancocelesti

Il Messaggero lancia l’allarme in casa Lazio dopo la sconfitta nel derby contro la Roma. Una difesa fragile quella dei biancocelesti, con un Provedel che ormai troppe volte deve raccogliere il pallone dalla rete.

La squadra di Baroni ha subito gli stessi gol del Monza (ben 27), ed è la peggior difesa tra le compagini che stanno lottando per un posto in zona Champions. Appena quattro le gare con la porta inviolata. Decisamente troppo poco per sperare di rimanere appaiati in quelle posizioni.