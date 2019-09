Lazio la difesa lavora bene: solo 3 le reti incassate, meglio solo l’Inter

Lazio, ora il punto forte è la difesa

La Lazio è tornata alla vittoria nella serata di ieri contro il Parma. Una boccata d’aria fresca per la compagine di Inzaghi che veniva da due brutte rimonte subite contro Spal e Cluj in Europa League. Nonostante l’inizio altalenante la difesa quest’anno sembra essere più solida rispetto al passato.

In queste quattro giornate sono solo 3 le reti incassate e in questo momento la corazzata biancoceleste è seconda solo all’Inter che di gol ne ha preso uno soltanto. Mai una partenza così positiva nell’era Inzaghi: nella stagione 2016/2017 i gol furono 5, nel 2017/2018 4 così come nella stagione successiva 2018/1019.