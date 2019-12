Lazio, le dieci partite indimenticabili del decennio VIDEO

Lazio, dieci gare per racchiudere dieci anni. Dieci gare, le migliori, quelle indimenticabili dell’ultimo decennio

Un decennio è passato via così come tante, tantissime gare disputate da altrettante Lazio diverse. Dal derby vinto nel finale con il gol di Klose, alla qualificazione in Champions nella gara vinta contro il Napoli.

Passando per le Coppe vinte: quella storica contro la Roma con il gol di Lulic, la Supercoppa contro la Juventus con la rete di Murgia e i due trofei del 2019 contro Atalanta e ancora Juventus. Ecco le dieci partite indimenticabili dell’ultimo decennio.