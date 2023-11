Lazio, Lulic e l’aneddoto su l’ex biancoceleste: «Volevamo…» 

Senad Lulic ha svelato alcuni aneddoti insieme ad un ex biancocelste, tra le coppe vinte, gli allenamenti con la Lazio ed un particolare

Intervenuto a Radiosei l’ex giocatore della Lazio Senad Lulic si è reso partecipe di una “chiacchierata” con Marco Parolo, suo ex compagno proprio in biancoceleste. Ecco quanto ha rivelato il bosnaico tra aneddoti e risate.

PAROLO – «Marco? Chiacchiera un po’ troppo. Se avesse giocato a pallone come chiacchierava. Eravamo un gruppo straordinario, ognuno era un riferimento per l’altro, tutti correvamo per i nostri compagni. Noi scherzavamo, ci divertivamo, ma quando entravamo in campo correvamo tanto. Io di Marco ho tantissimi ricordi, dai ritiri, ai campionati, le coppe vinte. Ci divertivamo dentro e fuori dal campo, sono cose che rimangono in campo. Volevamo aprire un ristorante insieme, ma non ci siamo riusciti, diciamo così».

SQUADRA SVIZZERA DOVE GIOCA – «È Over 30, Marco non esagerare! Il calcio è strano, un giocatore come Parolo ha fatto quattro gol in Serie A».