Lazio, l’esperto non ha dubbi: «La parata di Provedel su Estevez è difficilissima. Ecco il mio pensiero sul portiere biancoceleste»

Lazio, Caprai ha analizzato nel dettaglio le prestazioni dell’estremo difensore biancoceleste. Ecco il suo pensiero sul portiere di Sarri

«La parata di Parma di Provedel su Estevez è stata difficilissima», esordisce Riccardo Caprai, di Goalkeepermania Official, ai microfoni di Radiosei. L’esperto analizza nel dettaglio l’episodio avvenuto al Tardini e sottolinea come l’intervento del portiere della Lazio sia stato decisivo: «Si trattava di un tiro su una palla difficile da vedere, veloce e deviata. Provedel ha eseguito un passo-spinta perfetto con la mano di richiamo. È stato un intervento eccellente: il pallone viaggiava quasi a 100 km/h, coprendo la distanza verso la porta in appena 27 centesimi di secondo. Il coefficiente di difficoltà era altissimo, e farlo in una fase cruciale della partita rende ancora più importante il gesto tecnico. Inoltre, serve anche molta forza per deviare un tiro simile, e i numeri lo confermano».

Caprai non si limita a elogiare la parata, ma sottolinea l’evoluzione di Provedel: «Ormai si può parlare apertamente di un possibile ritorno in nazionale. Tolti Donnarumma e Vicario, difficilmente si trovano portieri migliori di lui in questo momento. Provedel è un portiere completo, dinamico, coraggioso, e tra i migliori nel limitare i gol evitabili. La sua capacità di comprendere il gioco, di coprire bene lo spazio e di andare in presa alta lo rende tra i portieri più affidabili in circolazione. Non mostra lacune evidenti da migliorare».

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Un aspetto fondamentale della crescita di Provedel, secondo Caprai, riguarda anche il suo stato fisico: «Ora sta molto bene dal punto di vista atletico. Questo è merito del lavoro svolto dal preparatore della Lazio, che ha permesso a Provedel di raggiungere una condizione ottimale per affrontare tutte le fasi della partita».

L’analisi della parata al Tardini mette in evidenza come la squadra della Lazio possa contare su un portiere capace di fare la differenza nei momenti più delicati. Non solo la tecnica, ma anche la preparazione fisica e mentale hanno reso possibile un intervento che ha avuto un impatto diretto sul morale degli avversari. Caprai conclude evidenziando come Provedel stia confermando le aspettative: un portiere affidabile, completo e pronto a competere anche ai massimi livelli, sia in campionato che in contesti internazionali, e la Lazio può contare su di lui come punto fermo per la difesa della porta.

Con prestazioni come quella contro il Parma, Provedel dimostra di essere tra i protagonisti della stagione della Lazio, confermando il valore di una squadra che punta a ottenere risultati importanti grazie anche alla solidità tra i pali.