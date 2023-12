Lazio, dicembre di fuoco per i biancocelesti: tutti gli impegni di questo mese. Di seguito il programma completo

Oggi la Lazio alle 18:00 ospita il Cagliari, sarà la prima di sette partite fino al 29 dicembre. Immobile e compagni dovranno disputare 5 gare di campionato, una di Champions e gli ottavi di coppa Italia. I biancocelesti in questo mese dovranno cercare di accorciare in campionato e avvicinare la zona Champions, distante 7 punti. Per quanto concerne le coppe: in Champions la Lazio proverà a battere l’Atletico Madrid per chiudere il girone al primo posto, mentre in Coppa Italia il prossimo 5 dicembre dovrà battere il Genoa in gara secca per qualificarsi ai quarti di finale. Di seguito il programma:

02/12/23- ore 18:00- Lazio- Cagliari

05/12/23- ore 21:00- Lazio– Genoa ( Coppa Italia)

09/12/23- ore 15- Hellas Verona- Lazio

13/12/23- ore 21:00- Atletico Madrid- Lazio ( Champions League)

17/12/23- ore 20:45- Lazio– Inter

22/12/23- ore 18:30- Empoli-Lazio

29/12/23- ore 20:45 Lazio– Frosinone