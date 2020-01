Lazio, Di Canio: «I capitolini hanno l’identità più definita del campionato»

Il commentatore Sky, noto laziale, nel post partita di Roma-Juventus, ha espresso il suo parere sulla lotta allo Scudetto

Durante il Club guidato da Fabio Caressa su Sky, Paolo Di Canio ha preso le difese della Lazio in quanto non era stata giustamente considerata nella lotta per il primo posto.

Il ragazzo del Quarticciolo di fede biancoceleste ha così detto: «Mi sembra che la Lazio è quella che stia meglio. É una squadra che ci crede. Nell’ultima partita Inzaghi ha voluto aspettare un po’ di più perché il Napoli è una squadra che concede. I capitolini sono quelli con l’identità più definita del campionato, più dell’Inter. I biancocelesti hanno entusiasmo, hanno voglia, l’ambiente ci crede ed è sereno».