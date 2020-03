Lazio, Diaconale: «Tifosi state tranquilli, non ci scipperanno il campionato!»

Il portavoce della società ha voluto rassicurare tutti i tifosi biancocelesti sulle sorti di questo campionato combattuto

L’emergenza Coronavirus dilaga su tutto il territorio d’Italia e il Governo ha deciso di emanare un decreto che rende tutta la penisola zona protetta. Tra queste decisioni c’è anche la sospensione di tutte le competizioni sportive, tra cui la Serie A, fino al 3 aprile. Arturo Diaconale, portavoce della società biancoceleste, ha voluto ribadire che la Lazio farà in modo che il campionato possa continuare e ricominciare la corsa al primo posto. Ecco le sue parole a Radio Centro Suono:

«Dobbiamo capire come ripartire. È facile bloccare il campionato, ma credo sia altrettanto giusto capire come passare dalla pausa e alla ripresa senza danneggiare nessuno. Questo è un problema affrontando direttamente il presidente Lotito, ai tifosi laziali dico di stare sereni e tranquilli perché non ci faremo scippare nulla. Le autorità calcistiche italiane stanno cercando di capire se far slittare gli Europei, così da recuperare le giornate rinviate. La volontà delle squadre è sempre quella di arrivare alla conclusione di campionato, altrimenti c’è il grave pericolo che possano saltare i diritti televisivi: ovvero la fonte principale di sostentamento per tutte le società. Da osservatore esterno posso dire che la totale incongruenza è la prosecuzione delle Coppe Europee, se si deve fare di tutto per evitare il contagio non si possono usare due pesi e due misure».