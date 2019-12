Lazio, Diaconale: «Servirà una partita straordinaria. Vincere vale molto più di tre punti»

Lazio, le parole del portavoce dei biancocelesti Arturo Diaconale in vista del big match in programma all’Olimpico contro la Juventus

Lazio e Juventus si sfideranno sabato all‘Olimpico per una gara che sicuramente sarà ricca di emozioni e sarà anche importante per entrambe le compagini. Anche il portavoce biancoceleste Arturo Diaconale ha parlato del match ai microfoni di TuttoJuve.com.

«Per qualsiasi squadra, vincere contro la Juventus vale molto di più rispetto ai tre punti con altre squadre. La Lazio ha alle proprie spalle molti successi consecutivi, vive una fase assolutamente positiva ed è consapevole delle proprie capacità. Con la Juve bisogna sempre fare una partita straordinaria».