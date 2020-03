Lazio, “Di Padre in Figlio”: Cataldi e il piccolo Tommaso – FOTO

Lazio, le bellissime immagini di Danilo Cataldi e il piccolo Tommaso: il concetto stesso del “Di Padre In Figlio”

“Di Padre in Figlio”, l’essenza di essere laziale. E allora in un momento di fragilità, in un momento in cui le certezze ci vengono tolte, la nostra quotidianità subisce dei limiti e veniamo privati anche della libertà di fare ciò che riteniamo più opportuno è bello vedere anche un po’ di normalità, un po di lazialità.

E’ bello vedere ciò che ha pubblicato, Elisa Liberati, la moglie di Danilo Cataldi: una sequenza di foto del numero 32 insieme a suo figlio in campo. Una dolcezza infinita e un testimone che si consegna, di padre in figlio, di generazione in generazione come la storia della Lazio insegna. E allora è bello per un attimo tornare alla nostra normalità e constatare quanto sia bello essere laziali.