Lazio, Di Marzio: «Inzaghi un predestinato, mi piace molto»

Lazio, le parole di Gianni Di Marzio sui biancocelesti e sull’operato di mister Inzaghi in questi anni in panchina

Sarà di nuovo Lazio-Napoli, questa volta non in campionato ma in Coppa Italia. Le due compagini infatti si sfideranno nel match valido per la semifinali. Intanto Gianni Di Marzio ha commentato il momento della squadra di Inzaghi ai microfoni di TMW Radio.

«Inzaghi è un predestinato. Ha lavorato anche nelle giovanili della Lazio, avendo la fortuna di trovarsi nel suo ambiente, a Roma, una piazza che ti assilla con le radio e con la passione viscerale. Conte e Sarri hanno più esperienza, Inzaghi è la novità. Si è riconfermato con la stessa squadra, sta facendo cose eccezionali. Mi piace molto il calcio che esprime la Lazio, come mi è piaciuto Sarri al Napoli».