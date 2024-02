Lazio, Di Livio è chiaro: «Secondo me Sarri a fine anno potrebbe...»

Lazio, Di Livio è chiaro: «Secondo Sarri a fine anno potrebbe…» Le parole dell’ex giocatore sul tecnico

Intervistato dai microfoni di Tv Play, Angelo Di Livio, ha parlato di Lazio:

«Hanno venduto il miglior giocatore e hanno sbagliato il vice-Immobile, la Lazio non è all’altezza della situazione e l’allenatore non può fare miracoli. A gennaio mi aspettavo qualcosa, io lo difendo finché posso, poi è vero che qualcosa in più potrebbe fare, ma secondo me lui a fine anno va via, perché ha capito che la Lazio vuole fare sempre miracoli»