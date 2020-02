Lazio, Di Gennaro: «Tare ha fatto un lavoro incredibile nel rimpiazzare i giocatori»

Lazio, le parole dell’ex centrocampista Di Gennaro in merito al lavoro fatto in questi anni dal ds Igli Tare

Tanti giocatori in questi anni sono partiti ma la Lazio ha saputo rimpiazzarli e forse in alcuni casi ci ha anche guadagnato sul piano tecnico e del gioco. Merito del lavoro del ds Tare, come afferma l’ex centrocampista Antonio Di Gennaro ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Tare ha fatto un lavoro incredibile, dopo l’addio di de Vrij ha preso Acerbi che ha cancellato il ricordo dell’olandese. Stesso discorso per Biglia, rimpiazzato alla grande con Lucas Leiva. Milinkovic e Luis Alberto poi sono due calciatori incredibili, è un piacere veder giocare lo spagnolo. Inventa e contrasta, si nota un’aria positiva all’interno della squadra».

SCUDETTO – «I biancocelesti lotteranno fino alla fine per lo scudetto, sfruttando l’entusiasmo e la poca pressione. La Società ha costruito una rosa importante spendendo poco, oltre ai soliti noti mi vengono in mente Strakosha, Luiz Felipe e Lulic. Grande merito poi allo staff di Inzaghi, che aiuta un mago come Simone nella gestione del gruppo».