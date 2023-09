Lazio, Di Gennaro su Luis Alberto: «Con lui in campo è pura poesia» Le parole dell’ex giocatore

Intervistato dai microfoni di TMW, Antonio Di Gennaro, ha elogiato Luis Alberto dopo la splendida prestazione del centrocampista della Lazio a Napoli.

LE PAROLE- Luis Alberto, che non è un calciatore, è qualcosa di più. È un fuoriclasse assoluto. Fa cose che altri non fanno e spero non vada in Arabia anche lui. È poesia pura. Ora che è andato via Milinkovic ha preso anche più responsabilità