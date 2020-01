Lazio, Di Gennaro: «Se vinci Coppa Italia e Supercoppa in pochi mesi sei pronto per lo Scudetto»

Lazio, le parole del giornalista Antonio Di Gennaro sul cammino dei biancocelesti in questo campionato

Stasera la Lazio scenderà in campo all’Olimpico nella sfida in programma alle 18:00 contro il Napoli. Il giornalista di Sky Antonio Di Gennaro è stato intervistato da Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole.

«Campionato incerto? Molto, è il più incerto da tanto tempo a questa parte. Inter e Juventus stanno viaggiando forte, ma questa Lazio mi impressiona: se vinci Coppa Italia e Supercoppa in pochi mesi allora sei pronto per lo Scudetto. E poi quest’anno ha capito come si battono le grandi. Inzaghi è diventato bravissimo a gestire le partite. Quanta qualità, non ci sono tante squadre in giro con una potenza di fuoco così variegata lì davanti».