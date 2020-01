Lazio, Di Gennaro: «Biancocelesti molto vicini alla Juventus con un centrocampo fortissimo»

Lazio, il pensiero di Antonio Di Gennaro in merito al momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi in campionato

La Lazio continua a volare in campionato e attualmente ha ridotto il suo gap con l’Inter e si trova potenzialmente a tre punti dalla Juventus. Ecco il pensiero di Antonio Di Gennaro ai microfoni di TMW Radio.

«L’Inter non è che non abbia i giocatori, ma è che ha giocatori di qualità inferiore rispetto alle altre due. La Lazio in mezzo al campo è messa meglio, la Juve ha una rosa stellare. All’Inter non è così, magari arriveranno ora i giocatori che potranno risolvere le partite. Ma la Lazio gioca così da anni ed è molto vicina alla Juventus. I biancocelesti hanno un centrocampo, il fulcro del gioco, che forse è più forte anche di quello a disposizione di Sarri. I nerazzurri non sono a questo livello. Alla Lazio mancava qualcosa in termini di personalità. Ed è arrivato. Battere la Juve due volte in poco tempo non è cosa da poco. La squadra di Inzaghi è quella che si è migliorata di più, avvicinandosi sensibilmente ai bianconeri. Per l’Inter un calo ci può stare. Ma ha perso punti, anche a favore della Lazio, che sembra più squadra».