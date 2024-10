Lazio, Di Gennaro avvisa la Juventus: che parole per la squadra di Baroni

Lazio, l’ex calciatore Antonio Di Gennaro esalta la squadra di mister Baroni in vista della sfida contro la Juventus

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attuale commentatore tecnico, ai microfoni di TMW Radio ha speso belle parole per la Lazio di Baroni in vista del match contro la Juventus.

LE SUE PAROLE – «La Juventus ha problemi con l’assenza di giocatori, soprattutto con Bremer. Sarà una partita difficile, la Lazio gioca il miglior calcio. Rischia più la Juve con la Lazio che l’Inter con la Roma»