Lazio, Di Dio (Il Giornale): «La Champions ha condizionato fortemente il campionato»

Il giornalista de “Il Giornale”, Marcello Di Dio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

«L’effetto Champions è rimbombato fortemente in campionato. Le energie psicofisiche riversate nelle gare europee ha fatto sì che i biancocelesti non siano riusciti, finora, a confermarsi in Serie A. L’assenza da tanti anni in Champions, unita ad un girone non impossibile, ha portato la squadra di Inzaghi ha riversare tante fatiche contro Borussia, Zenit e Brugge.

Prima del Covid la Lazio era al top. Dal lockdown qualcosa è successo, il calo si è manifestato nelle ultime dodici sfide dello scorso campionato e l’onda lunga è proseguita anche in questo campionato»